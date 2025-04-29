Росія вивела на рейди ракетоносії - загроза для Одещини, ВМС попереджають

Ракетоносій РФ. Фото: REUTERS

Росія продовжує утримувати на патрулюванні у Чорному морі ракетоносій з "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів РФ, що загрожує цивільному судноплавству.

Про це 29 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

У Чорному морі перебуває один військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне море на рейди виведено три судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили.

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 3 судна, два з них потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії зайшло в інтересах РФ 5 кораблів, 4 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, за допомогою чого РФ захопила Крим. А також про те, як Росія ховає свій десантний корабель між українськими судами.