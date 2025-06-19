Поднятие Флага Надежды в честь пленных в Одессе - фото

Флаги на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 июня над Одессой, как и над 94 железнодорожными вокзалами Украины подняли Флаг Надежды — символ несокрушимой веры в возвращение наших пленных военных и тех, кто пропал без вести. Также таким образом горожане почтили память защитников, погибших в неволе.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Флаг Надежды

У многих украинцев есть знакомые, которые прошли через ужасы неволи. Подруга Аллы Петровны ушла на войну после гибели своего сына, была защитницей Азовстали. Женщина провела в российском плену 2,5 года, однако, к счастью, ее удалось вернуть.

Сын и зять Аллы Петровны сейчас также воюют. Женщина ожидает их возвращения и считает, что такие мероприятия как сегодня — необходимы, ведь таким образом мы поддерживаем наших героев.

"Это уважение и поддержка. Мы помним, что они служат, что они защищают. Это наши дети, отцы и сыновья. Мы их любим и нам болит. И надо чтобы болело всей Украине. Потому что кто хочет жить в Украине — тот должен уважать военных", — говорит администратор вокзала Одесса-Главная Алла Коломийчук.

Алла Коломийчук, администратор вокзала. Фото: Новини.LIVE

Поднятие флага. Фото: Новини.LIVE

Людей было много. Фото: Новини.LIVE

Равнодушных не было

Флаг Надежды — это символ веры в то, что все пленные вернутся домой и смогут встретиться со своими родными. На вокзале сегодня не было равнодушных людей. Для Виктории, как для железнодорожника, многие коллеги которой до сих пор находятся в неволе, эта тема также очень болезненна.

"Для нас, для железнодорожников, это очень болезненная тема, потому что 14 тысяч работников железной дороги сейчас находятся на войне. 41 работник вернулся из плена, еще 35 до сих пор находятся в неволе", — говорит начальник отдела рекламы, маркетинга и аренды вокзала Одесса-Главная Виктория Чергай.

Виктория Чергай, железнодорожница. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к поднятию. Фото: Новини.LIVE

Люди возле вокзала. Фото: Новини.LIVE

Поднятие Флага Надежды также должно привлечь внимание мирового сообщества к судьбе тех, кто отдал свою свободу ради Украины. Кроме того, таким образом одесситы напомнили военным, что дома их ждут и сделают все, ради их возвращения.

После поднятия. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как отметили день рождения флага Военно-морских сил. А также о том, как в Одесской области встретили военного из плена.