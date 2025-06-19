Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 19 червня - які адреси та коли відновлять постачання електрики (прогноз від ДТЕК та Укренерго)

Відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться
Сьогодні, 19 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час може змінюватись.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги 2-49,
- Бачинського Анатолія,
- Березова, 2-48,
- Бригадна 23-55,
- Академіка Вернадського, 18-51,
- Вертелецького, 47в, 68-В,
- Геллера Юхима,
- Дмитріївська,
- Жаботинського,
- Жасмінна, 1-16а,
- Ждахи, 1-27,
- Китобійна,
- Куліша Миколи, 1-54,
- Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
- Курбаса Леся,
- Левкоєва, 1-32в,
- Лінійна, 2,3,4,7,8,8а,10,
- Люстдорфська дорога, 57-155,
- Музичка Андрія, 7-21А,
- Нечерди Бориса, 1-16,
- Обільна,
- Одеської громади,
- С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
- Педагогічна, 21,
- Планетна,
- Прорізна, 1-23,
- Рожева, 1-40б,
- Ромашкова,
- Рясна, 50,
- Сакко, 1-26,
- Чернігівська, 1-24,
- Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальна, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,
- пров. 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
- пров. 1-й, 2-й Тупиковий,
- пров. 2-й Васнецова,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. 2-й Рясний, 2-20,
- пров. 3-й Проектований,
- пров. Чубинського, 7б, 7в,
- пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,
- пров. Авіаторів, 3-17а,
- пров. Березовий, 1, 2,
- пров. Гіацинтовий, 7,13,
- пров. Глазунова, 3а,4,
- пров. Костеловської, 2-8,
- пров. Південний, 1-28в,
- пров. Прорізний, 27,
- пров. Тупиковий, 7,
- пров. Ульянівський, 4,15а,
- пров. Чернігівський, 1а.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Академіка Заболотного, 57, 59,
- Баїса Ярослава,3,
- Велика Садова, 4-52,
- Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецька, 5-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-20,
- Кінноармійська,1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Наклона, 17/1,
- С. Палія, 93,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, Різдвяна, 7, 8,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя В. Великого, 52.
Роботи до 19:00,20:00.
Центральний РЕМ:
- Кільцева, 8,8а,
- Самофалова Валерія, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
- пров. Кортацці, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
- пров. Кришталевий, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
- пров. Морський, 2, 12, 29,
- пров. Університетський, 1,
Роботи до 20:00.
- Бреуса, 42-61,
- Єфимова, 14-30,
- Євгена Танцюри, 16, 18а, 22а, 22б,
- Кондрашина, 25-43а,
- Сонячна, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
- Тіниста, 7-13а,
- Франка Івана, 12-40А,
- Фунтового Івана,
- Штурвальна, 3-13а,
- дорога Фонтанська, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
- пров. Франка Івана, 12-19.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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