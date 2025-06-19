Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 19 червня - які адреси та коли відновлять постачання електрики (прогноз від ДТЕК та Укренерго)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 19 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги 2-49,

Бачинського Анатолія,

Березова, 2-48,

Бригадна 23-55,

Академіка Вернадського, 18-51,

Вертелецького, 47в, 68-В,

Геллера Юхима,

Дмитріївська,

Жаботинського,

Жасмінна, 1-16а,

Ждахи, 1-27,

Китобійна,

Куліша Миколи, 1-54,

Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,

Курбаса Леся,

Левкоєва, 1-32в,

Лінійна, 2,3,4,7,8,8а,10,

Люстдорфська дорога, 57-155,

Музичка Андрія, 7-21А,

Нечерди Бориса, 1-16,

Обільна,

Одеської громади,

С. Шелухина, 25а, 27, 44а,

Педагогічна, 21,

Планетна,

Прорізна, 1-23,

Рожева, 1-40б,

Ромашкова,

Рясна, 50,

Сакко, 1-26,

Чернігівська, 1-24,

Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,

Штурвальна, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,

пров. 1-й, 2-й Глазунова, 1а,

пров. 1-й, 2-й Тупиковий,

пров. 2-й Васнецова,

пров. 2-й Китобійний,

пров. 2-й Рясний, 2-20,

пров. 3-й Проектований,

пров. Чубинського, 7б, 7в,

пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,

пров. Авіаторів, 3-17а,

пров. Березовий, 1, 2,

пров. Гіацинтовий, 7,13,

пров. Глазунова, 3а,4,

пров. Костеловської, 2-8,

пров. Південний, 1-28в,

пров. Прорізний, 27,

пров. Тупиковий, 7,

пров. Ульянівський, 4,15а,

пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Академіка Заболотного, 57, 59,

Баїса Ярослава,3,

Велика Садова, 4-52,

Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецька, 5-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська,

Кишинівська, 2-20,

Кінноармійська,1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Наклона, 17/1,

С. Палія, 93,

Південна дорога, 1-73,

Похила, Різдвяна, 7, 8,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя В. Великого, 52.

Роботи до 19:00,20:00.

Центральний РЕМ:

Кільцева, 8,8а,

Самофалова Валерія, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,

пров. Кортацці, 1/2, 2, 2В, 3, 4,

пров. Кришталевий, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,

пров. Морський, 2, 12, 29,

пров. Університетський, 1,

Роботи до 20:00.

Бреуса, 42-61,

Єфимова, 14-30,

Євгена Танцюри, 16, 18а, 22а, 22б,

Кондрашина, 25-43а,

Сонячна, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,

Тіниста, 7-13а,

Франка Івана, 12-40А,

Фунтового Івана,

Штурвальна, 3-13а,

дорога Фонтанська, 31, 16/1,2,3,4,5,6,

пров. Франка Івана, 12-19.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.