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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Відключення світла в Одесі — яких адрес торкнеться

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 09:55
Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 19 червня - які адреси та коли відновлять постачання електрики (прогноз від ДТЕК та Укренерго)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 19 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги 2-49,
  • Бачинського Анатолія,
  • Березова, 2-48,
  • Бригадна 23-55,
  • Академіка Вернадського, 18-51,
  • Вертелецького, 47в, 68-В,
  • Геллера Юхима,
  • Дмитріївська,
  • Жаботинського,
  • Жасмінна, 1-16а,
  • Ждахи, 1-27,
  • Китобійна,
  • Куліша Миколи, 1-54,
  • Купріна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
  • Курбаса Леся,
  • Левкоєва, 1-32в,
  • Лінійна, 2,3,4,7,8,8а,10,
  • Люстдорфська дорога, 57-155,
  • Музичка Андрія, 7-21А,
  • Нечерди Бориса, 1-16,
  • Обільна,
  • Одеської громади,
  • С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна,
  • Прорізна, 1-23,
  • Рожева, 1-40б,
  • Ромашкова,
  • Рясна, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
  • Штурвальна, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василя Кандинського,
  • пров. 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
  • пров. 1-й, 2-й Тупиковий,
  • пров. 2-й Васнецова,
  • пров. 2-й Китобійний,
  • пров. 2-й Рясний, 2-20,
  • пров. 3-й Проектований,
  • пров. Чубинського, 7б, 7в,
  • пров. 5-й Ульянівський, 1-19а,
  • пров. Авіаторів, 3-17а,
  • пров. Березовий, 1, 2,
  • пров. Гіацинтовий, 7,13,
  • пров. Глазунова, 3а,4,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • пров. Південний, 1-28в,
  • пров. Прорізний, 27,
  • пров. Тупиковий, 7,
  • пров. Ульянівський, 4,15а,
  • пров. Чернігівський, 1а.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Академіка Заболотного, 57, 59,
  • Баїса Ярослава,3,
  • Велика Садова, 4-52,
  • Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька, 5-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська,
  • Кишинівська, 2-20,
  • Кінноармійська,1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Наклона, 17/1,
  • С. Палія, 93,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, Різдвяна, 7, 8,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • пров. Л. Українки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя В. Великого, 52.

Роботи до 19:00,20:00.

Центральний РЕМ:

  • Кільцева, 8,8а,
  • Самофалова Валерія, 1,  1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
  • пров. Кортацці, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
  • пров. Кришталевий, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
  • пров. Морський, 2, 12, 29,
  • пров. Університетський, 1, 

Роботи до  20:00.

  • Бреуса, 42-61,
  • Єфимова, 14-30,
  • Євгена Танцюри, 16, 18а, 22а, 22б,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Сонячна, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
  • Тіниста, 7-13а,
  • Франка Івана, 12-40А,
  • Фунтового Івана,
  • Штурвальна, 3-13а,
  • дорога Фонтанська, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
  • пров. Франка Івана, 12-19. 

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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