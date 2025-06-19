Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключения света в Одессе — какие адреса коснется

Отключения света в Одессе — какие адреса коснется

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 09:55
Массовое отключение света в Одессе сегодня, 19 июня - какие адреса и когда восстановят поставки электричества (прогноз от ДТЭК и Укрэнерго)
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 19 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги 2-49,
  • Бачинского Анатолия,
  • Березовая, 2-48,
  • Бригадная 23-55,
  • Академика Вернадского, 18-51,
  • Вертелецкого, 47в, 68-В,
  • Геллера Ефима,
  • Дмитриевская,
  • Жаботинского,
  • Жасминная, 1-16а,
  • Ждахи, 1-27,
  • Китобойная,
  • Кулиша Николая, 1-54,
  • Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
  • Курбаса Леся,
  • Левкоева, 1-32в,
  • Линейная, 2,3,4,7,8,8а,10,
  • Люстдорфская дорога, 57-155,
  • Музычка Андрея, 7-21А,
  • Нечерды Бориса, 1-16,
  • Обильная,
  • Одесской громады,
  • С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная,
  • Прорезная, 1-23,
  • Розовая, 1-40б,
  • Ромашковая,
  • Обильная, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
  • Штурвальная, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
  • переулок 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
  • переулок 1-й, 2-й Тупиковый,
  • переулок 2-й Васнецова,
  • переулок 2-й Китобойный,
  • переулок 2-й Обильный, 2-20,
  • переулок 3-й Проектируемый,
  • переулок Чубинского, 7б, 7в,
  • переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • переулок Авиаторов, 3-17а,
  • переулок Березовый, 1, 2,
  • переулок Гиацинтовый, 7,13,
  • переулок Глазунова, 3а,4,
  • переулок Костеловской, 2-8,
  • переулок Южный, 1-28в,
  • переулок Прорезной, 27,
  • переулок Тупиковый, 7,
  • переулок Ульяновский, 4,15а,
  • переулок Черниговский, 1а.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая,
  • Академика Заболотного, 57, 59,
  • Баиса Ярослава, 3,
  • Большая Садовая, 4-52,
  • Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Наклонная, 17/1,
  • С. Палия, 93,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, Рождественская, 7, 8,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя В. Великого, 52.

Работы до 19:00, 20:00.

Центральный РЭС:

  • Кольцевая, 8,8а,
  • Самофалова Валерия, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
  • переулок Кортацци, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
  • переулок Хрустальный, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
  • переулок Морской, 2, 12, 29,
  • переулок Университетский, 1,

Работы до 20:00.

  • Бреуса, 42-61,
  • Ефимова, 14-30,
  • Евгения Танцюры, 16, 18а, 22а, 22б,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
  • Тенистая, 7-13а,
  • Франко Ивана, 12-40А,
  • Фунтового Ивана,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дорога Фонтанская, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
  • переулок Франко Ивана, 12-19.

Работы до 19:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации