Массовое отключение света в Одессе сегодня, 19 июня - какие адреса и когда восстановят поставки электричества (прогноз от ДТЭК и Укрэнерго)

Отключения света в Одессе — какие адреса коснется
Сегодня, 19 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги 2-49,
- Бачинского Анатолия,
- Березовая, 2-48,
- Бригадная 23-55,
- Академика Вернадского, 18-51,
- Вертелецкого, 47в, 68-В,
- Геллера Ефима,
- Дмитриевская,
- Жаботинского,
- Жасминная, 1-16а,
- Ждахи, 1-27,
- Китобойная,
- Кулиша Николая, 1-54,
- Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
- Курбаса Леся,
- Левкоева, 1-32в,
- Линейная, 2,3,4,7,8,8а,10,
- Люстдорфская дорога, 57-155,
- Музычка Андрея, 7-21А,
- Нечерды Бориса, 1-16,
- Обильная,
- Одесской громады,
- С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,
- Прорезная, 1-23,
- Розовая, 1-40б,
- Ромашковая,
- Обильная, 50,
- Сакко, 1-26,
- Черниговская, 1-24,
- Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальная, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
- переулок 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
- переулок 1-й, 2-й Тупиковый,
- переулок 2-й Васнецова,
- переулок 2-й Китобойный,
- переулок 2-й Обильный, 2-20,
- переулок 3-й Проектируемый,
- переулок Чубинского, 7б, 7в,
- переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
- переулок Авиаторов, 3-17а,
- переулок Березовый, 1, 2,
- переулок Гиацинтовый, 7,13,
- переулок Глазунова, 3а,4,
- переулок Костеловской, 2-8,
- переулок Южный, 1-28в,
- переулок Прорезной, 27,
- переулок Тупиковый, 7,
- переулок Ульяновский, 4,15а,
- переулок Черниговский, 1а.
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Академика Заболотного, 57, 59,
- Баиса Ярослава, 3,
- Большая Садовая, 4-52,
- Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- С. Палия, 93,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, Рождественская, 7, 8,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя В. Великого, 52.
Работы до 19:00, 20:00.
Центральный РЭС:
- Кольцевая, 8,8а,
- Самофалова Валерия, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
- переулок Кортацци, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
- переулок Хрустальный, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
- переулок Морской, 2, 12, 29,
- переулок Университетский, 1,
Работы до 20:00.
- Бреуса, 42-61,
- Ефимова, 14-30,
- Евгения Танцюры, 16, 18а, 22а, 22б,
- Кондрашина, 25-43а,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
- Тенистая, 7-13а,
- Франко Ивана, 12-40А,
- Фунтового Ивана,
- Штурвальная, 3-13а,
- дорога Фонтанская, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
- переулок Франко Ивана, 12-19.
Работы до 19:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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