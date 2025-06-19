Массовое отключение света в Одессе сегодня, 19 июня - какие адреса и когда восстановят поставки электричества (прогноз от ДТЭК и Укрэнерго)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги 2-49,

Бачинского Анатолия,

Березовая, 2-48,

Бригадная 23-55,

Академика Вернадского, 18-51,

Вертелецкого, 47в, 68-В,

Геллера Ефима,

Дмитриевская,

Жаботинского,

Жасминная, 1-16а,

Ждахи, 1-27,

Китобойная,

Кулиша Николая, 1-54,

Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,

Курбаса Леся,

Левкоева, 1-32в,

Линейная, 2,3,4,7,8,8а,10,

Люстдорфская дорога, 57-155,

Музычка Андрея, 7-21А,

Нечерды Бориса, 1-16,

Обильная,

Одесской громады,

С. Шелухина, 25а, 27, 44а,

Педагогическая, 21,

Планетная,

Прорезная, 1-23,

Розовая, 1-40б,

Ромашковая,

Обильная, 50,

Сакко, 1-26,

Черниговская, 1-24,

Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,

Штурвальная, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,

переулок 1-й, 2-й Глазунова, 1а,

переулок 1-й, 2-й Тупиковый,

переулок 2-й Васнецова,

переулок 2-й Китобойный,

переулок 2-й Обильный, 2-20,

переулок 3-й Проектируемый,

переулок Чубинского, 7б, 7в,

переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,

переулок Авиаторов, 3-17а,

переулок Березовый, 1, 2,

переулок Гиацинтовый, 7,13,

переулок Глазунова, 3а,4,

переулок Костеловской, 2-8,

переулок Южный, 1-28в,

переулок Прорезной, 27,

переулок Тупиковый, 7,

переулок Ульяновский, 4,15а,

переулок Черниговский, 1а.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Академика Заболотного, 57, 59,

Баиса Ярослава, 3,

Большая Садовая, 4-52,

Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецкая, 5-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская,

Кишиневская, 2-20,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Наклонная, 17/1,

С. Палия, 93,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, Рождественская, 7, 8,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

переулок Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя В. Великого, 52.

Работы до 19:00, 20:00.

Центральный РЭС:

Кольцевая, 8,8а,

Самофалова Валерия, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,

переулок Кортацци, 1/2, 2, 2В, 3, 4,

переулок Хрустальный, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,

переулок Морской, 2, 12, 29,

переулок Университетский, 1,

Работы до 20:00.

Бреуса, 42-61,

Ефимова, 14-30,

Евгения Танцюры, 16, 18а, 22а, 22б,

Кондрашина, 25-43а,

Солнечная, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,

Тенистая, 7-13а,

Франко Ивана, 12-40А,

Фунтового Ивана,

Штурвальная, 3-13а,

дорога Фонтанская, 31, 16/1,2,3,4,5,6,

переулок Франко Ивана, 12-19.

Работы до 19:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.