Скільки коштів витратять на утримання доріг та модернізацію КП "Міські дороги" в Одесі

Роботи на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському департаменті міського господарства запланували понад 1,5 мільярди гривень на утримання доріг. Крім того, ще майже сотню мільйонів грн. збираються витратити на модернізацію одного з комунальних підприємств.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань житлово-комунального господарства.

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Утримання доріг Одеси

У рамках підготовки до прогнозу бюджету громади департамент ЖКХ оновив план заходів на 2026–2028 роки. Зокрема члени комісії вирішили модернізувати ряд доріг міста та визначились із сумами на утримання проїжджих частин.

На утримання дорожньої мережі передбачено:

504,3 млн грн на 2026 рік,

538,4 млн грн на 2027 рік,

569,2 млн грн на 2028 рік.

Модернізація "Міських доріг"

Також планується модернізація КП "Міські дороги". Зокрема депутати хочуть провести повне технічне переоснащення підприємства та закупити нову спецтехніку. На це у міськраді передбачили виділення наступних сумм:

8,4 млн грн (2026),

39,7 млн ​​грн (2027),

41,9 млн. грн. (2028) — з міського бюджету.

Крім того, у мерії відмітили, що ще близько 350 мільйонів гривень на модернізацію підприємства планується залучити з інших джерел.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Одеса сьогодні вся стоїть у заторах. А також про водія, який збив жінку на трасі.