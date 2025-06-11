Сколько средств потратят на содержание дорог и модернизацию КП "Городские дороги" в Одессе

Работы на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском департаменте городского хозяйства запланировали более 1,5 миллиарда гривен на содержание дорог. Кроме того, еще почти сотню миллионов грн. собираются потратить на модернизацию одного из коммунальных предприятий.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Реклама

Читайте также:

Содержание дорог Одессы

В рамках подготовки к прогнозу бюджета громады департамент ЖКХ обновил план мероприятий на 2026-2028 годы. В частности, члены комиссии решили модернизировать ряд дорог города и определились с суммами на содержание проезжих частей.

На содержание дорожной сети предусмотрено:

504,3 млн грн на 2026 год,

538,4 млн грн на 2027 год,

569,2 млн грн на 2028 год.

Модернизация "Городских дорог"

Также планируется модернизация КП "Городские дороги". В частности, депутаты хотят провести полное техническое переоснащение предприятия и закупить новую спецтехнику. На это в горсовете предусмотрели выделение следующих сумм:

8,4 млн грн (2026),

39,7 млн грн (2027),

41,9 млн. грн. (2028) — из городского бюджета.

Кроме того, в мэрии отметили, что еще около 350 миллионов гривен на модернизацию предприятия планируется привлечь из других источников.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Одесса сегодня вся стоит в пробках. А также о водителе, который сбил женщину на трассе.