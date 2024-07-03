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Понад 200 невдалих спроб втечі — прикордонники Одещини про схеми перетину кордону

3 липня 2024 14:24
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад 200 осіб намагались перетнути кордон на півдна на підставі фейкових довідок
Прикордонники викривають спроби незаконної втечі до сусідніх країн. Фото: dpsu.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прикордонники Одещини постійно викривають порушників, які намагаються "проскочити" повз пункти пропуску або надати під час перевірки фейкові документи. Так, лише за пів року охоронці кордону на півдні виявили понад 200 спроб втекти до сусідньої держави на підставі підробок. 

Про це повідомив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Дирда.

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"За шість місяців цього року на пунктах пропуску півдня ми виявили 220 осіб. Саме чоловіки від 18 до 60 років намагались перетнути кордон з недійсними документами. Це й довідки підроблені, й інші документи, які видавали незаконно", — зазначив Сергій Дирда. 

Перетин держкордону з дітьми

Якщо до війни державний кордон із дитиною один з батьків міг перетнути лише з дозволу іншого, то зараз така норма відмінена. Окрім цього, Сергій Дирда зазначив, що супроводжувати дитину можуть й інші родичі, головне — мати відповідні документи.

"На сьогоднішній день вивезення дитини одним з членів родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини. Також прописано у законодавстві, що дитину може супроводжувати й інші родичі, окрім батьків", —  розповів Сергій Дирда.

Спроби перетину кордону на Одещині

Ми писали, що на Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова.  Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили понад 40 ухилянтів, яких водії бусів хотіли доставити до так званого Придністров'я. За свої послуги перевізники вимагали від 5 тисяч доларів до 18,5 тисяч доларів з людини.

Додамо, що на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою, вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

Одеса війна прикордонники Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація документи ухилянти

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