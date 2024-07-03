Более 200 человек пытались пересечь границу на юге на основании фейковых справок

Более 200 неудачных попыток побега — пограничники Одесчины о схемах пересечения границы
Пограничники Одесчины постоянно разоблачают нарушителей, пытающихся "проскочить" мимо пунктов пропуска или предоставить во время проверки фейковые документы. Так, всего за полгода охранники границы на юге обнаружили более 200 попыток бежать в соседнее государство на основании подделок.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Южного регионального управления ГНСУ Сергей Дирда.
"За шесть месяцев этого года на пунктах пропуска юга мы обнаружили 220 человек. Именно мужчины от 18 до 60 лет пытались пересечь границу с недействительными документами. Это и справки поддельные, и другие документы, выдаваемые незаконно" , — отметил Сергей Дирда.
Сечение госграницы с детьми
Если до войны государственную границу с ребенком один из родителей мог пересечь только с разрешения другого, то сейчас такая норма отменена. Кроме этого, Сергей Дирда отметил, что сопровождать ребенка могут и другие родственники, главное иметь соответствующие документы.
"На сегодняшний день вывоз ребенка одним из членов семьи разрешается без нотариального поручения другого члена семьи. Также прописано в законодательстве, что ребенка может сопровождать и другие родственники, кроме родителей" , — рассказал Сергей Дирда.
Попытки пересечения границы в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.
Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5 тысяч долларов до 18,5 тысячи долларов с человека.
Добавим, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.
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