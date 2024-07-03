Более 200 человек пытались пересечь границу на юге на основании фейковых справок

Пограничники разоблачают попытки незаконного бегства в соседние страны. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Одесчины постоянно разоблачают нарушителей, пытающихся "проскочить" мимо пунктов пропуска или предоставить во время проверки фейковые документы. Так, всего за полгода охранники границы на юге обнаружили более 200 попыток бежать в соседнее государство на основании подделок.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Южного регионального управления ГНСУ Сергей Дирда.

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"За шесть месяцев этого года на пунктах пропуска юга мы обнаружили 220 человек. Именно мужчины от 18 до 60 лет пытались пересечь границу с недействительными документами. Это и справки поддельные, и другие документы, выдаваемые незаконно" , — отметил Сергей Дирда.

Сечение госграницы с детьми

Если до войны государственную границу с ребенком один из родителей мог пересечь только с разрешения другого, то сейчас такая норма отменена. Кроме этого, Сергей Дирда отметил, что сопровождать ребенка могут и другие родственники, главное иметь соответствующие документы.

"На сегодняшний день вывоз ребенка одним из членов семьи разрешается без нотариального поручения другого члена семьи. Также прописано в законодательстве, что ребенка может сопровождать и другие родственники, кроме родителей" , — рассказал Сергей Дирда.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили более 40 уклонистов, которых водители бусов хотели доставить в так называемое Приднестровье. За свои услуги перевозчики требовали от 5 тысяч долларов до 18,5 тысячи долларов с человека.

Добавим, что в Одесской области правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они требовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.