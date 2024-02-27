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Понад 700 км електромереж відновили в Одеській області за два роки війни

27 лютого 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад 700 км електромереж відновили в Одеській області за два роки війни
Енергетики повертають світло після бойових дій. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Після ворожих атак фахівці кожного разу ремонтують енергооб'єкти, аби в домівках одеситів було світло. Так, енергетики Одеської області відремонтували близько 750 км ліній з початку повномаштабного вторгнення.

Про це повідомили у  ДТЕК Одеські Електромережі.

Відновлення світла в Одесі

З 24 лютого 2022 року енергетики повернули світло у домівки понад 116 тисяч родин Одеси та області. Було відремонтовано майже 750 кілометрів ліній електропередачі різного класу напруги та більше 100 енергооб'єктів в Одеській області.

"Ми відновили роботу 747 кілометрів ліній електропередачі різного класу наруги. 206 бригад енергетиків щоденно працюють, аби енергосистема Одещини працювала стабільно", — зазначив операційний директор підприємства Сергій Пєсков.

Окрім відновлення електромереж в Одеській області, фахівці неодноразово допомагали у ремонті обладнання у низці інших регіонів України. Так, бригади були задіяні в  Херсонській, Донецькій, Київській, Вінницькій, Львівській областях.

Збитки Одещини від війни

Нагадаємо, фахівці Міндовкілля опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.

Також ми писали, що Уряд України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН опублікували звіт щодо оновленої спільної оцінки збитків і потреб, які виникли внаслідок ворожих дій РФ. Згідно з даними, на відновлення інфраструктури Одещини потрібно щонайменше один мільярд доларів

Одеса
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електропостачання
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