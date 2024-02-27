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Более 700 км электросетей восстановили в Одесской области за два года войны

27 февраля 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 700 км электросетей восстановили в Одесской области за два года войны
Энергетики возвращают свет после боевых действий. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

После вражеских атак специалисты каждый раз ремонтируют энергообъекты, чтобы в домах одесситов был свет. Так, энергетики Одесской области отремонтировали около 750 км линий с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Восстановление света в Одессе

С 24 февраля 2022 года энергетики вернули свет в дома более 116 тысяч семей Одессы и области. Было отремонтировано около 750 километров линий электропередачи разного класса напряжения и более 100 энергообъектов в Одесской области.

"Мы возобновили работу 747 километров линий электропередачи разного класса надругательства. 206 бригад энергетиков ежедневно работают, чтобы энергосистема Одесщины работала стабильно" , — отметил операционный директор предприятия Сергей Песков.

Кроме восстановления электросетей в Одесской области специалисты неоднократно помогали в ремонте оборудования в ряде других регионов Украины. Так, бригады были заняты в Херсонской, Донецкой, Киевской, Винницкой, Львовской областях.

Ущерб Одесчины от войны

Напомним, специалисты Минсреды опубликовали исследование о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесчины более чем на миллиард долларов.

Также мы писали, что Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовали отчет об обновленной совместной оценке ущерба и потребностей, возникших вследствие враждебных действий РФ. Согласно данным, на восстановление инфраструктуры Одесской области требуется не менее одного миллиарда долларов

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