Понад п’ять мільйонів на вантажівки — в Одесі новий тендер

Грузовик. Ілюстративне фото. Фото: govsales.co.uk

В Одесі оголосили тендер на придбання двох вантажівок для муніципальної варти. Очікувана вартість транспортних засобів — майже шість мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, який витратить на дві одиниці техніки 5 800 000 гривень.

Деталі тендеру

У тендерній документації йдеться, що він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 26 грудня. А поставити автівки підрядник має до 15 квітня 2024 року. Загалом планують закупити дві машини.

Технічні вимоги

Відомо, що транспорт має бути із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна оснащена кондиціонером, гідропідсилювачем керма, склопідіймачем та має мати темно-зелений колір хакі.

Технічні вимоги. Фото: скриншот

Більше про муніципальну варту

Нагадаємо, в Одесі планують закупити нові евакуатори для потреби міста. Відомо, що на вантажні транспортні засоби мерія готова виділити майже 12 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти. Комісія обласної військової адміністрації продовжує розглядати це питання і невдовзі зможе ухвалити рішення.

Додамо, в Одеській районній військовій адміністрації засумнівались щодо доцільності утримання муніципальної варти в Одесі. Цей підрозділ охорони порядку коштує місту 115 млн грн на рік.