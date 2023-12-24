Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Больше пяти миллионов на грузовики — в Одессе новый тендер arrow

Больше пяти миллионов на грузовики — в Одессе новый тендер

24 декабря 2023 17:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Больше пяти миллионов на грузовики — в Одессе новый тендер
Грузовик. Иллюстративная фотография. Фото: govsales.co.uk
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе объявили тендер на приобретение двух грузовиков для муниципального караула. Ожидаемая стоимость транспортных средств — почти 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на две единицы техники 5 800 000 гривен.

Детали тендера

В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 26 декабря. А поставить машины подрядчик должен до 15 апреля 2024 года. В общем, планируют закупить две машины.

Технические требования

Известно, что транспорт должен быть с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, кабина оснащена кондиционером, гидроусилителем руля, стеклоподъемником и быть темно-зеленого цвета хаки.

Технические требования. Фото: скриншот

Больше о муниципальном карауле

Напомним, в Одессе планируют закупить новые эвакуаторы для нужд города. Известно, что на грузовые транспортные средства мэрия готова выделить около 12 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.

Добавим, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн грн в год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме