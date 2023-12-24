Больше пяти миллионов на грузовики — в Одессе новый тендер

Грузовик. Иллюстративная фотография. Фото: govsales.co.uk

В Одессе объявили тендер на приобретение двух грузовиков для муниципального караула. Ожидаемая стоимость транспортных средств — почти 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на две единицы техники 5 800 000 гривен.

Детали тендера

В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 26 декабря. А поставить машины подрядчик должен до 15 апреля 2024 года. В общем, планируют закупить две машины.

Технические требования

Известно, что транспорт должен быть с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, кабина оснащена кондиционером, гидроусилителем руля, стеклоподъемником и быть темно-зеленого цвета хаки.

Технические требования. Фото: скриншот

Больше о муниципальном карауле

Напомним, в Одессе планируют закупить новые эвакуаторы для нужд города. Известно, что на грузовые транспортные средства мэрия готова выделить около 12 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе может уменьшиться численность муниципального караула. Комиссия областной военной администрации продолжает рассматривать этот вопрос и вскоре сможет принять решение.

Добавим, в Одесской районной военной администрации усомнились в целесообразности содержания муниципального караула в Одессе. Это подразделение охраны порядка обходится городу в 115 млн грн в год.