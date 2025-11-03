Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поряд з Одещиною літає сучасний розвідник НАТО — яка мета

Поряд з Одещиною літає сучасний розвідник НАТО — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:25
Оновлено: 09:52
Bombardier ARTEMIS II над Чорним морем — розвідка США
Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Над акваторією Чорного моря, зараз, 3 листопада, зафіксовано політ американського літака-розвідника Bombardier ARTEMIS II. Літак виконує місію спостереження та збору даних у межах міжнародного повітряного простору. Зокрема, він веде розвідку військових об’єктів на окупованому півострові й у Краснодарському краї.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу Flightradar.

Реклама
Читайте також:

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II помітили над Чорним морем. Повітряне судно злетіло з румунського аеродрому "Михай Когелнічану" й веде радіоелектронну розвідку поблизу узбережжя. Такі польоти є частиною регулярних місій спостереження союзників НАТО у регіоні, спрямованих на моніторинг безпекової ситуації поблизу українських кордонів.

У Чорному морі літає американська розвідка
БпЛА США над акваторією Чорного моря. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Bombardier ARTEMIS II — це модифікований літак Challenger 650, створений для високоточного збору інформації, спостереження та рекогносцировки. Він здатен проводити розвідку на відстані до 600 кілометрів. Зі своєї поточної траєкторії над морем літак може фіксувати сигнали з територій аж до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє збирати інформацію про російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Над Чорним морем патрулює літак НАТО
Характеристики літака. Фото: скриншот Flightradar

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму знищено купу російської техніки. Також ми писали, що у Чорному морі літав розвідник США.

Одеса розвідка Крим Чорне море Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації