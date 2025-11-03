Bombardier ARTEMIS II над Чорним морем — розвідка США

Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Над акваторією Чорного моря, зараз, 3 листопада, зафіксовано політ американського літака-розвідника Bombardier ARTEMIS II. Літак виконує місію спостереження та збору даних у межах міжнародного повітряного простору. Зокрема, він веде розвідку військових об’єктів на окупованому півострові й у Краснодарському краї.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II помітили над Чорним морем. Повітряне судно злетіло з румунського аеродрому "Михай Когелнічану" й веде радіоелектронну розвідку поблизу узбережжя. Такі польоти є частиною регулярних місій спостереження союзників НАТО у регіоні, спрямованих на моніторинг безпекової ситуації поблизу українських кордонів.

БпЛА США над акваторією Чорного моря. Фото: скриншот Flightradar

Які місії виконують

Bombardier ARTEMIS II — це модифікований літак Challenger 650, створений для високоточного збору інформації, спостереження та рекогносцировки. Він здатен проводити розвідку на відстані до 600 кілометрів. Зі своєї поточної траєкторії над морем літак може фіксувати сигнали з територій аж до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє збирати інформацію про російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Характеристики літака. Фото: скриншот Flightradar

