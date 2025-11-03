Видео
Главная Одесса Рядом с Одесчиной летает современный разведчик НАТО — какая цель

Рядом с Одесчиной летает современный разведчик НАТО — какая цель

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 09:25
обновлено: 09:52
Bombardier ARTEMIS II над Черным морем - разведка США
Bombardier Artemis II в небе. Фото иллюстративное: bombardier.com

Над акваторией Черного моря, сейчас, 3 ноября, зафиксирован полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II. Самолет выполняет миссию наблюдения и сбора данных в пределах международного воздушного пространства. В частности, он ведет разведку военных объектов на оккупированном полуострове и в Краснодарском крае.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов, новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II заметили над Черным морем. Воздушное судно взлетело с румынского аэродрома "Михай Когелничану" и ведет радиоэлектронную разведку вблизи побережья. Такие полеты являются частью регулярных миссий наблюдения союзников НАТО в регионе, направленных на мониторинг ситуации с безопасностью вблизи украинских границ.

У Чорному морі літає американська розвідка
БпЛА США над акваторией Черного моря. Фото: скриншот Flightradar

Какие миссии выполняют

Bombardier ARTEMIS II — это модифицированный самолет Challenger 650, созданный для высокоточного сбора информации, наблюдения и рекогносцировки. Он способен проводить разведку на расстоянии до 600 километров. Со своей текущей траектории над морем самолет может фиксировать сигналы с территорий вплоть до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет собирать информацию о российских радарах, станциях связи и других военных объектах на временно оккупированных территориях.

Над Чорним морем патрулює літак НАТО
Характеристики самолета. Фото: скриншот Flightradar

Напомним, мы сообщали, что в Крыму уничтожена куча российской техники. Также мы писали, что в Черном море летал разведчик США.

Одесса разведка Крым Черное море Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
