Bombardier ARTEMIS II над Черным морем - разведка США

Bombardier Artemis II в небе. Фото иллюстративное: bombardier.com

Над акваторией Черного моря, сейчас, 3 ноября, зафиксирован полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II. Самолет выполняет миссию наблюдения и сбора данных в пределах международного воздушного пространства. В частности, он ведет разведку военных объектов на оккупированном полуострове и в Краснодарском крае.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов, новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II заметили над Черным морем. Воздушное судно взлетело с румынского аэродрома "Михай Когелничану" и ведет радиоэлектронную разведку вблизи побережья. Такие полеты являются частью регулярных миссий наблюдения союзников НАТО в регионе, направленных на мониторинг ситуации с безопасностью вблизи украинских границ.

БпЛА США над акваторией Черного моря. Фото: скриншот Flightradar

Какие миссии выполняют

Bombardier ARTEMIS II — это модифицированный самолет Challenger 650, созданный для высокоточного сбора информации, наблюдения и рекогносцировки. Он способен проводить разведку на расстоянии до 600 километров. Со своей текущей траектории над морем самолет может фиксировать сигналы с территорий вплоть до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет собирать информацию о российских радарах, станциях связи и других военных объектах на временно оккупированных территориях.

Характеристики самолета. Фото: скриншот Flightradar

