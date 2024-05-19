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Порох для фронту — на Одещині завершили посівну бавовнику

19 травня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Порох для фронту — на Одещині завершили посівну бавовнику
Трактор сіє бавовник. Фото: Олег Кіпер
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Аграрії Одещини завершили посівну бавовнику. Всього засіяли площу в 5 га. Перші паростки можна буде побачити вже за два тижні.

Про це повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

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"Всього по області дев'ять підприємств виявили бажання взяти участь у проведенні експерименту", — розповіли у відомстві.

Аграрії хочуть визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

Бавовна для оборони

Основне призначення бавовнику — одержання волокна — головної сировини для текстильної промисловості.  Відомо, що в оборонному секторі для потреб регіону необхідно понад 10 тисяч тонн целюлози.

Посівна кампанія на Одещині

Окрім цього, у департаменті також розповіли про посівну кампанію овочів та рису на Одещині. Загалом аграрії уже засіяли 13,9 тис. га овочів. 

"Розширено посівні площі овочевих культур, таких як цибуля, помідори та буряк. Також збільшено посівні площі баштанних культур на 109,4% до 3,5 тис. га. У 2023 році цей показник був на рівні 3,2 тис. га", — повідомили в пресслужбі департаменту.

Упродовж поточного року планується посіяти 14,7 тис. га овочевих культур та збільшити посівні площі під рис. Всього хочуть засіяти майже 3 тис. га.

Більше про агросектор Одещини

Нагадаємо, одеські аграрії стикаються з великим дефіцитом робочої сили, особливо сильно це впливає на сектор фермерства через нестачу трактористів та механізаторів. Зараз фермерські господарства вимушені звертатися до жінок та вчити їх водити трактори та виконувати інші аграрні роботи.

Також ми писали, що з початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів.

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