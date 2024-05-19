Порох для фронта — на Одесчине завершили посевную хлопчатника

Трактор сеет хлопчатник. Фото: Олег Кипер

Аграрии Одесчины завершили посевную хлопчатника. Всего засеяли площадь в 5 га. Первые побеги можно будет увидеть уже через две недели.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

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"Всего по области девять предприятий изъявили желание принять участие в проведении эксперимента", — рассказали в ведомстве.

Аграрии хотят определить, насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал у нее будет.

Хлопок для обороны

Основное предназначение хлопчатника — получение волокна — главного сырья для текстильной промышленности. Известно, что в оборонном секторе для нужд региона необходимо более 10 тысяч тонн целлюлозы.

Посевная кампания в Одесской области

Кроме этого, в департаменте также рассказали о посевной кампании овощей и риса в Одесской области. В общей сложности аграрии уже засеяли 13,9 тыс. га овощей.

"Расширены посевные площади овощных культур, таких как лук, помидоры и свекла. Также увеличены посевные площади бахчевых культур на 109,4% до 3,5 тыс. га. В 2023 году этот показатель был на уровне 3,2 тыс. га", — сообщили в пресс-службе департамента.

В текущем году планируется посеять 14,7 тыс. га овощных культур и увеличить посевные площади под рис. Всего хотят засеять около 3 тыс. га.

Больше об агросекторе Одесчины

Напомним, одесские аграрии сталкиваются с большим дефицитом рабочей силы, особенно сильно это влияет на сектор фермерства из-за нехватки трактористов и механизаторов. Сейчас фермерские хозяйства вынуждены обращаться к женщинам и учить их водить тракторы и выполнять другие аграрные работы.

Также мы писали, что с начала года почти тысячу одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом, область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.