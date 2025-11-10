Миколаївські порти готові до роботи, але заблоковані через Кінбурнську косу

Віталій Кім під час інтерв'ю. Фото: скриншот із відео

Миколаївські порти залишаються готовими до роботи, однак їхній вихід до моря заблокований через окупацію Кінбурнської коси. Через це частина портових працівників переїхала до Одеси, де наразі триває активне відвантаження. Водночас регіон має потенціал утричі збільшити пропускну здатність і розвиток аграрного сектору після деокупації.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Робота портів

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти технічно готові до відновлення роботи. Однак основна проблема — заблокований вихід до Чорного моря через окупацію Кінбурнської коси. Саме там і досі перебувають російські війська. За словами Кіма, спеціалісти портової галузі змушені переїжджати до одеських портів, де є робота та можливість заробляти.

"Наші фахівці були на простої, отримуючи близько 70% зарплати — приблизно 28 тисяч гривень із середніх 40 тисяч. Але люди звикли до більшого, тому переходять туди, де є робота", — пояснив він.

Попри тимчасові труднощі, Миколаївщина має значний потенціал для зростання після завершення бойових дій. Кім додав, що регіон може збільшити пропускну спроможність портів утричі.

"І так само утричі підняти ефективність аграрного сектора. Земля вже не нічия — ринок працює, аукціони йдуть, буде конкуренція, і врожайність зросте", — зазначив Кім.

Він наголосив, що розвиток регіону залежить не лише від відновлення портів, а й від залучення інвестицій. За його словами, головне — створити прозорі умови для міжнародного капіталу.

"Якщо бізнес зароблятиме, то й люди матимуть добрі зарплати, а податки підуть на розвиток області", — додав очільник ОВА.

Кім також підтвердив, що після деокупації Кінбурнської коси та відновлення безпеки порти зможуть відновити роботу в короткі терміни.

"Думаю, за два дні після розблокування ми зможемо їх запустити", — підсумував він.

