Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Порти готові, але заблоковані — Кім про розвиток Миколаївщини

Порти готові, але заблоковані — Кім про розвиток Миколаївщини

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:46
Оновлено: 11:44
Миколаївські порти готові до роботи, але заблоковані через Кінбурнську косу
Віталій Кім під час інтерв'ю. Фото: скриншот із відео

Миколаївські порти залишаються готовими до роботи, однак їхній вихід до моря заблокований через окупацію Кінбурнської коси. Через це частина портових працівників переїхала до Одеси, де наразі триває активне відвантаження. Водночас регіон має потенціал утричі збільшити пропускну здатність і розвиток аграрного сектору після деокупації.

Про це Віталій Кім розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Робота портів

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти технічно готові до відновлення роботи. Однак основна проблема — заблокований вихід до Чорного моря через окупацію Кінбурнської коси. Саме там і досі перебувають російські війська. За словами Кіма, спеціалісти портової галузі змушені переїжджати до одеських портів, де є робота та можливість заробляти.

"Наші фахівці були на простої, отримуючи близько 70% зарплати — приблизно 28 тисяч гривень із середніх 40 тисяч. Але люди звикли до більшого, тому переходять туди, де є робота", — пояснив він.

Попри тимчасові труднощі, Миколаївщина має значний потенціал для зростання після завершення бойових дій. Кім додав, що регіон може збільшити пропускну спроможність портів утричі.

"І так само утричі підняти ефективність аграрного сектора. Земля вже не нічия — ринок працює, аукціони йдуть, буде конкуренція, і врожайність зросте", — зазначив Кім.

Він наголосив, що розвиток регіону залежить не лише від відновлення портів, а й від залучення інвестицій. За його словами, головне — створити прозорі умови для міжнародного капіталу.

"Якщо бізнес зароблятиме, то й люди матимуть добрі зарплати, а податки підуть на розвиток області", — додав очільник ОВА.

Кім також підтвердив, що після деокупації Кінбурнської коси та відновлення безпеки порти зможуть відновити роботу в короткі терміни.

"Думаю, за два дні після розблокування ми зможемо їх запустити", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Віталій Кім розповів про оборону Миколаєва та удар по ОДА. Також ми писали про те, коли у Миколаєві з'явиться питна вода.

Одеса Миколаїв порт Одеська область Миколаївська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації