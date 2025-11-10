Николаевские порты готовы к работе, но заблокированы из-за Кинбурнской косы

Виталий Ким во время интервью. Фото: скриншот из видео

Николаевские порты остаются готовыми к работе, однако их выход к морю заблокирован из-за оккупации Кинбурнской косы. Из-за этого часть портовых работников переехала в Одессу, где сейчас идет активная отгрузка. В то же время регион имеет потенциал втрое увеличить пропускную способность и развитие аграрного сектора после деоккупации.

Об этом Виталий Ким рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Работа портов

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что николаевские порты технически готовы к возобновлению работы. Однако основная проблема — заблокированный выход к Черному морю из-за оккупации Кинбурнской косы. Именно там до сих пор находятся российские войска. По словам Кима, специалисты портовой отрасли вынуждены переезжать в одесские порты, где есть работа и возможность зарабатывать.

"Наши специалисты были на простое, получая около 70% зарплаты — примерно 28 тысяч гривен из средних 40 тысяч. Но люди привыкли к большему, поэтому переходят туда, где есть работа", — пояснил он.

Несмотря на временные трудности, Николаевщина имеет значительный потенциал для роста после завершения боевых действий. Ким добавил, что регион может увеличить пропускную способность портов в три раза.

"И так же втрое поднять эффективность аграрного сектора. Земля уже не ничья — рынок работает, аукционы идут, будет конкуренция, и урожайность вырастет", — отметил Ким.

Он подчеркнул, что развитие региона зависит не только от восстановления портов, но и от привлечения инвестиций. По его словам, главное — создать прозрачные условия для международного капитала.

"Если бизнес будет зарабатывать, то и люди будут иметь хорошие зарплаты, а налоги пойдут на развитие области", — добавил глава ОВА.

Ким также подтвердил, что после деоккупации Кинбурнской косы и восстановления безопасности порты смогут возобновить работу в короткие сроки.

"Думаю, через два дня после разблокировки мы сможем их запустить", — подытожил он.

