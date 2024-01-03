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Порти Великої Одеси можуть експортувати до трьох мільйонів руди на місяць

3 січня 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Порти Великої Одеси можуть експортувати до трьох мільйонів руди на місяць
Виготовлення ГМК продукції. Фото: gmk.center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Чорноморський морський коридор за умови стабільної роботи може експортувати з портів Великої Одеси до трьох мільйонів тонн руди лише за один місяць. Таким чином лише у першому кварталі 2024 року можна зробити показник, який вдалося реалізувати протягом усього минулого року. 

Про це у коментарі Forbes Ukraine розповів генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков. 

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За його словами, за увесь рік Україна може збільшити перевезення ГМК продукції втричі, додаючи й супутні товари — такі як цемент та метал. 

Морські коридори полегшили експорт продукції

Крім того, Риженков зазначив, що до відкриття морського коридору виробники експортували товар у країни Східної Європи, але тепер розширила географію до Південної Європи, Італії, Туреччини, Єгипту, проте основним ринком залишається Китай.

"Якщо коридор працюватиме безперервно, існує можливість збільшення завантаження ГЗК до 75-80% від максимального рівня до закінчення війни", — додав підприємець. 

Нагадаємо, станом на 2 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають 14 суден, які вирушили до країн Азії та Європи. 

Також ми писали, що від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

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