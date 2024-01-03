Порты Большой Одессы могут экспортировать до трех миллионов руды в месяц

Изготовление ГМК продукции. Фото: gmk.center

Черноморский морской коридор при условии стабильной работы может экспортировать из портов Большой Одессы до трех миллионов тонн руды всего за один месяц. Таким образом, только в первом квартале 2024 года можно сделать показатель, который удалось реализовать в течение всего прошлого года.

Об этом в комментарии Forbes Ukraine рассказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Читайте также:

По его словам, за весь год Украина может увеличить перевозку ГМК продукции в три раза, добавляя и сопутствующие товары, такие как цемент и металл.

Морские коридоры облегчили экспорт продукции

Кроме того, Рыженков отметил, что до открытия морского коридора производители экспортировали товар в страны Восточной Европы, но теперь расширила географию в Южную Европу, Италию, Турцию, Египет, однако основным рынком остается Китай.

"Если коридор будет работать непрерывно, существует возможность увеличения загрузки ГОКов до 75-80% от максимального уровня до окончания войны", — добавил предприниматель.

Напомним, на 2 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В акватории Черного моря находятся 14 судов, которые отправились в страны Азии и Европы.

Также мы писали, что с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.