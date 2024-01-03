Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Порты Большой Одессы могут экспортировать до трех миллионов руды в месяц arrow

Порты Большой Одессы могут экспортировать до трех миллионов руды в месяц

3 января 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порты Большой Одессы могут экспортировать до трех миллионов руды в месяц
Изготовление ГМК продукции. Фото: gmk.center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Черноморский морской коридор при условии стабильной работы может экспортировать из портов Большой Одессы до трех миллионов тонн руды всего за один месяц. Таким образом, только в первом квартале 2024 года можно сделать показатель, который удалось реализовать в течение всего прошлого года.

Об этом в комментарии Forbes Ukraine рассказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Читайте также:

По его словам, за весь год Украина может увеличить перевозку ГМК продукции в три раза, добавляя и сопутствующие товары, такие как цемент и металл.

Морские коридоры облегчили экспорт продукции

Кроме того, Рыженков отметил, что до открытия морского коридора производители экспортировали товар в страны Восточной Европы, но теперь расширила географию в Южную Европу, Италию, Турцию, Египет, однако основным рынком остается Китай.

"Если коридор будет работать непрерывно, существует возможность увеличения загрузки ГОКов до 75-80% от максимального уровня до окончания войны", — добавил предприниматель.

Напомним, на 2 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В акватории Черного моря находятся 14 судов, которые отправились в страны Азии и Европы.

Также мы писали, что с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме