Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні

Кораблі стоять у черзі біля дельти Дунаю. Фото: скриншот

Станом на 2 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають 14 суден, які вирушили до країн Азії та Європи.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 7 суден, ще 14 — у Чорноморську та 3 — у Южному. Крім того, ще 2 суден йдуть на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про два кораблі.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу знаходиться понад 30 суден, які мають зайти на завантаження у Дунайські порти. У Ізмаїлі зараз перебувають 14 суден, більшість з яких транспортує паливо та олії. Ще одне стоїть у Кілії. Станом на сьогодні у річковому порту Рені перевалки не відбувається.

Нагадаємо, від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Також ми писали, що після запуску українських зернових коридорів у Чорному морі без залучення РФ, країна-агресорка намагалася штучно посилити мінну небезпеку. Росія за допомогою тактичної авіації скидала біля берегів Одеської області КАБи та морські міни.

Додамо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден.