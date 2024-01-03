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Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

3 января 2024 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке
Корабли стоят в очереди у дельты Дуная. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 3 января портами Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. В акватории Черного моря находятся 14 судов, которые отправились в страны Азии и Европы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 7 судов, еще 14 — в Черноморске и 3 — в Южном. Кроме того, еще 2 судов идут на выход из портов, а на вход известно пока о двух кораблях.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала находится более 30 судов, которые должны войти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 14 судов, большинство из которых транспортируют топливо и масла. Еще одно стоит в Килии. По состоянию на сегодняшний день в речном порту Рени перевалки не происходит.

Напомним, с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Также мы писали, что после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области УАБ и морские мины.

Добавим, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

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