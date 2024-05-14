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Порти Великої Одеси неспинно завантажують судна — що відомо про експорт

14 травня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Порти Великої Одеси неспинно завантажують судна — що відомо про експорт
Судна на завантаженні у порту Одеси. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 14 травня, в акваторії Чорного моря перебувають десятки суден, які очікують черги на завантаження. Серед них є хімтанкери, які перевалюють металургійну продукцію.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 11 — у Чорноморську, та 10 — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів та 2 — на вхід. Серед усіх суден є 3 хімічні танкери.

Експорт українскьої продукції триває
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є майже сотня суден, які чекають на захід в порти. 
 

Черга з балкерів
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: MarineTraffic

Більше про гуманітарний коридор

Ми раніше писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

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