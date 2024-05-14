Порты Большой Одессы постоянно загружают суда — что известно об экспорте

Суда на погрузке в порту Одессы. Фото: Reuters

По состоянию на сегодня, 14 мая, в акватории Черного моря находятся десятки судов, ожидающих очереди загрузки. Среди них есть химтанкеры, которые переваливают металлургическую продукцию.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 11 — в Черноморске, и 10 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов и 2 — на вход. Среди всех судов есть 3 химических танкера.

Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть почти сотня судов, ожидающих захода в порты.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: MarineTraffic

Больше о гуманитарном коридоре

Мы ранее писали, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Также мы сообщали, что движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел в связи с неисправностью оборудования.

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1 260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.