Порти Великої Одеси у п'ятірці за прибутками серед держпідприємств — деталі

Судна на завантаженні у порту Одеси. Фото: Reuters

Одеські порти демонструють рекордні показники прибутку за минулий рік серед державних підприємств не дивлячись на те, що велика частина таких підприємств є збитковою. Зокрема, найбільше зростання показав торговельний порт "Чорноморськ": за рік його дохід зріс у 26 разів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Прибутки державних компаній

За даними сервісу, на першому місці за показником доходу знаходиться ДП "Ліси України" — 23,06 мільярди гривень. З цього прибутки склали 2, 89 мільярдів.

ДП "Ізмаїльський морський торговий порт" отримав у 2023 році дохід у розмірі 2.71 мільярдів гривень та посів друге місце у рейтингу.

П'ятірка лідерів за прибутками серед ДП в Україні. Фото: скриншот

Також, за даними сервісу, прибуток порту Чорноморська збільшився з 37,2 млн до 986 млн грн — це найбільший показник зростання серед державних компаній. Таким чином ще один порт Великої Одеси опинився у п'ятірці лідерів — на третій сходинці.

Четверту сходинку посідає ДП Адміністрація морських портів із показниками у 4,06 мільярдів доходу. А замикає п'ятірку — ДП Документ: його прибуток склав 0,7 мільярда гривень у 2023 році.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Станом на сьогодні, 13 травня, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. А саме в порту Одеси стоять 13 суден, ще 11 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Серед них є й 2 хімічні танкери. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів та 2 — на вхід.

Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Більше про експорт Чорноморським коридором

Ми раніше писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився через несправність обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.