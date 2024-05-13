Порты Большой Одессы в пятерке по прибыли среди госпредприятий — детали

Суда на загрузке в порту Одессы. Фото: Reuters

Одесские порты демонстрируют рекордные показатели прибыли за прошлый год среди государственных предприятий, несмотря на то, что большая часть таких предприятий является убыточной. В частности, самый большой рост показал торговый порт "Черноморск": за год его доход вырос в 26 раз.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Прибыли государственных компаний

По данным сервиса, на первом месте по показателю дохода находится ГП "Леса Украины" — 23,06 миллиарда гривен. С этого доходы составили 2,89 миллиарда гривен.

ГП "Измаильский морской торговый порт" получил в 2023 году доход в размере 2.71 миллиарда гривен и занял второе место в рейтинге.

Пятерка лидеров по доходам среди ГП в Украине. Фото: скриншот

Также, по данным сервиса, прибыль порта Черноморска увеличилась с 37,2 миллиона гривен до 986 миллионов гривен — это наибольший показатель роста среди государственных компаний. Таким образом, еще один порт Большой Одессы оказался в пятерке лидеров — на третьей строчке.

Четвертое место занимает ГП "Администрация морских портов" с показателями в 4,06 миллиарда гривен дохода. А замыкает пятерку — ГП "Документ": его прибыль составила 0,7 миллиарда гривен в 2023 году.

Больше о работе портов Большой Одессы

На сегодня, 13 мая, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. А именно в порту Одессы стоят 13 судов, еще 11 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Среди них есть и 2 химических танкера. Кроме того, еще 9 судов направляются на выход из портов и 2 — на вход.

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Больше об экспорте по Черноморскому коридору

Мы ранее писали, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Также мы сообщали, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел из-за неисправности оборудования.

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1 260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.