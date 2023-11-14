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Порти Великої Одеси збільшили обробку вантажів

14 листопада 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Порти Великої Одеси збільшили обробку вантажів
Судно у морі. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку року порти Великої Одеси обробили понад 46 мільйонів вантажів. Наразі відомо, що це на п'ять мільйонів більше за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України. 

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Зазначимо, що перевалка експортних вантажів у 2023 році зросла на 22,8%. Фахівці зазначають, що цей показник надалі лише зростатиме. 

"Найбільше портами було оброблено зернових вантажів — 34,9 млн т, це майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року", — йдеться у повідомленні відомства. 

Більше про роботу портів на Одещині

Нагадаємо, на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку. 

Також ми писали, що посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що тимчасовими зерновими коридорами у Чорному морі скористалося 100 суден. 

Додамо, у Кишиневі відбулася тристороння зустріч між залізничниками України, Румунії та Молдови. Основною метою стало питання поліпшення перевезень з Одещини до Румунії та назад. 

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