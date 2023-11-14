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Порты Большой Одессы увеличили обработку грузов

14 ноября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порты Большой Одессы увеличили обработку грузов
Судно в море. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала года порты Большой Одессы обработали более 46 миллионов грузов. Пока известно, что это на пять миллионов больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

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Перевалка экспортных грузов в 2023 году выросла на 22,8%. Специалисты отмечают, что этот показатель в дальнейшем будет только расти.

"Больше всего портами было обработано зерновых грузов — 34,9 млн т, это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

Больше о работе портов в Одесской области

Напомним, на Среднем Дунае снова открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, так что флот может грузиться на полную осадку.

Также мы писали, что посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что временными зерновыми коридорами в Черном море воспользовалось 100 судов.

В Кишиневе состоялась трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Молдовы. Основной целью стал вопрос улучшения перевозок из Одесчины в Румынию и обратно.

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