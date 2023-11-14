Порты Большой Одессы увеличили обработку грузов

Судно в море. Фото: АМПУ

С начала года порты Большой Одессы обработали более 46 миллионов грузов. Пока известно, что это на пять миллионов больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

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"Больше всего портами было обработано зерновых грузов — 34,9 млн т, это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, на Среднем Дунае снова открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, так что флот может грузиться на полную осадку.

Также мы писали, что посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что временными зерновыми коридорами в Черном море воспользовалось 100 судов.

В Кишиневе состоялась трехсторонняя встреча между железнодорожниками Украины, Румынии и Молдовы. Основной целью стал вопрос улучшения перевозок из Одесчины в Румынию и обратно.