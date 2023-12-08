Порти Великої Одеси збільшують експорт продукції ГМК

Експорт Чорним морем. Фото: Reuters

У портах Великої Одеси продовжується збільшення експорту металургійної продукції. За минулий місяць з України вийшло 14 суден з гірсько-металургійним комплексом.

Про це пише видання GMK Center.

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За даними профільного видання, наразі експорт металургії з портів Великої Одеси займає друге місце після агропродукції.

Кількість експорту у листопаді

порт "Одеса" — дев’ять суден із металопродукцією;

порт "Південний" — чотири судна з рудою та одне зі сталлю.

"З двох вищезазначених портів у листопаді на 14 суднах сукупно експортували близько 620 тис. тонн залізної руди та 140 тис. тонн металопродукції", — йдеться у повідомленні.

Експорт з портів Великої Одеси

Нагадаємо, від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад сім мільйонів тонн вантажів.

Додамо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже шість мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%.

Також ми писали, що з 8 серпня, від початку роботи гуманітарних зернових коридорів, з Чорноморського порту вийшло 2,8 мільйона тонн вантажів. Відомо, що судна дісталися до кінцевих точок у 19 країнах світу.