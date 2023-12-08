Порты Большой Одессы увеличивают экспорт продукции ГМК

Экспорт по Черному морю. Фото: Reuters

В портах Большой Одессы продолжается увеличение экспорта металлургической продукции. За прошлый месяц из Украины вышли 14 судов с горно-металургическим комплексом.

Об этом пишет издание GMK Center.

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По данным профильного издания, экспорт металлургии из портов Большой Одессы занимает второе место после агропродукции.

Количество экспорта в ноябре

порт "Одесса" — девять судов с металлопродукцией;

порт "Южный" — четыре судна с рудой и одно со сталью.

"Из двух вышеупомянутых портов в ноябре на 14 судах совокупно экспортировали около 620 тыс. тонн железной руды и 140 тыс. тонн металлопродукции", — говорится в сообщении.

Экспорт из портов Большой Одессы

Напомним, с начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более семи миллионов тонн грузов.

Добавим, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около шести миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что с 8 августа, с начала работы гуманитарных зерновых коридоров, из Черноморского порта вышло 2,8 миллиона тонн грузов. Известно, что суда добрались до конечных точек в 19 странах мира.