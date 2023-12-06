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З порту "Чорноморськ" вийшло майже три мільйони тонн вантажів

6 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З порту "Чорноморськ" вийшло майже три мільйони тонн вантажів
Судна у зерновому коридорі. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 8 серпня, від початку роботи гуманітарних зернових коридорів, з Чорноморського порту вийшло 2,8 мільйона тонн вантажів. Відомо, що судна дісталися до кінцевих точок у 19 країнах світу. 

Про це повідомили у пресслужбі ДП "Адміністрація морських портів України".

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"За період з серпня по листопад через Чорноморськ було експортовано 2,8 млн тонн вантажів до 19 країн світу", — наголосив  керівник Чорноморської філії ДП "АМПУ" Юрій Соколов.

Збільшення експортної спроможності

Крім того, в АМПУ зазначають, що під час візиту у морський порт "Чорноморськ" делегація Міністерства закордонних справ Швеції та Всесвітньої Продовольчої програми (ВПП) ООН розповіли про плани розширення експорту портами Великої Одеси. Наразі обговорюється питання збільшити добову кількість відвантаження суден у портах. 

Експорт з портів Великої Одеси

Нагадаємо, від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад сім мільйонів тонн вантажів.

Додамо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже шість мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%. 

Також ми писали, що протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів. 

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