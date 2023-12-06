Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Из порта "Черноморск" вышло около трех миллионов тонн грузов arrow

Из порта "Черноморск" вышло около трех миллионов тонн грузов

6 декабря 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из порта "Черноморск" вышло около трех миллионов тонн грузов
Суда в зерновом коридоре. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С 8 августа с начала работы гуманитарных зерновых коридоров из Черноморского порта вышло 2,8 миллиона тонн грузов. Известно, что суда добрались до конечных точек в 19 странах мира.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Администрация морских портов Украины".

Читайте также:

"За период с августа по ноябрь через Черноморск было экспортировано 2,8 млн тонн грузов в 19 стран мира", — подчеркнул руководитель Черноморского филиала ГП "АМПУ" Юрий Соколов.

Увеличение экспортной способности

Кроме того, в АМПУ отмечают, что во время визита в морской порт "Черноморск" делегация Министерства иностранных дел Швеции и Всемирной Продовольственной программы (ВПП) ООН рассказали о планах по расширению экспорта портами Большой Одессы. Обсуждается вопрос увеличить суточное количество отгрузки судов в портах.

Экспорт из портов Большой Одессы

Напомним, с начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Добавим, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Из-за портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме