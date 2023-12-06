Из порта "Черноморск" вышло около трех миллионов тонн грузов

Суда в зерновом коридоре. Фото: BBC

С 8 августа с начала работы гуманитарных зерновых коридоров из Черноморского порта вышло 2,8 миллиона тонн грузов. Известно, что суда добрались до конечных точек в 19 странах мира.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Администрация морских портов Украины".

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"За период с августа по ноябрь через Черноморск было экспортировано 2,8 млн тонн грузов в 19 стран мира", — подчеркнул руководитель Черноморского филиала ГП "АМПУ" Юрий Соколов.

Увеличение экспортной способности

Кроме того, в АМПУ отмечают, что во время визита в морской порт "Черноморск" делегация Министерства иностранных дел Швеции и Всемирной Продовольственной программы (ВПП) ООН рассказали о планах по расширению экспорта портами Большой Одессы. Обсуждается вопрос увеличить суточное количество отгрузки судов в портах.

Экспорт из портов Большой Одессы

Напомним, с начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Добавим, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Из-за портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.