В Одесі судили військового ЗСУ за те, що він прийшов до дружини попросити гроші на випивку попри заборону суду

Війьсковий на фронті. Фото ілюстративне: espreso.tv

Військовому матросу з Виноградівки рішенням суду було заборонено наближатися до своєї колишньої співмешканки ближче ніж на 100 метрів та виходити з нею на зв’язок протягом 6 місяців. Однак чоловік не витаримав і тижня та порушив обмеживальний припис, оскільки хотів попросити гроші на випивку.

Про це з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Попри заборону суду, службовець з Виноградівки прийшов до приміщення жінки, двері якого були відчинені, та став просити гроші на придбанння горілки. Коли власниця будинку відмовилася, він влаштував скандал та залишився в одній з кімнат, доки його не вивесли працівники поліції. Однак на цьому службовець не зупинився та вийшовши з відділку ГУНП, знову повернувся до потерпілої та запропонував їй допомогти порубати дрова за кошти на випивку. Господарка відмовила, однак фігурант все одно не захотів покидати домівку та лишався там доки його знов не вивели правоохоронці.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 390-1 КК України (невиконання обмежувальних заходів). Суд звільнив його від 2 років обмеження волі із іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про уродженця Молдови, якого судили за ухилення. А також військового, який допомогав уникати мобілізації.