В Одессе судили военного ВСУ за то, что он пришел к жене попросить деньги на выпивку несмотря на запрет суда

Военный на фронте. Фото иллюстративное: espreso.tv

Военному матросу из Виноградовки решением суда было запрещено приближаться к своей бывшей сожительнице ближе чем на 100 метров и выходить с ней на связь в течение 6 месяцев. Однако мужчина не выдержал и недели и нарушил ограничительное предписание, поскольку хотел попросить деньги на выпивку.

Об этом из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Несмотря на запрет суда, служащий из Виноградовки пришел в помещение женщины, двери которого были открыты, и стал просить деньги на приобретение водки. Когда владелица дома отказалась, он устроил скандал и остался в одной из комнат, пока его не вывели сотрудники полиции. Однако на этом служащий не остановился и выйдя из отделения ГУНП, снова вернулся к потерпевшей и предложил ей помочь порубить дрова за средства на выпивку. Хозяйка отказала, однако фигурант все равно не захотел покидать дом и оставался там пока его вновь не вывели правоохранители.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 390-1 УК Украины (невыполнение ограничительных мер). Суд освободил его от 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали об уроженце Молдовы, которого судили за уклонение. А также военного, который помогал избегать мобилизации.