Посадові особи, відповідальні за стан укриттів в Одесі, будуть покарані

Захисне укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеські посадовці, які відповідають за стан захисних укриттів, будуть покарані. Дисциплінарні стягнення введуть у разі виявлення незадовільного стану сховищ.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

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"За результатами розгляду проблемних питань щодо укриття людей РНБО доручила Кабінету Міністрів, обласним і місцевим органам влади вжити заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які відповідають за утримання укриттів в тих населених пунктах, де їхній стан визнано незадовільним", — зазначив Олексій Кулеба.

Крім того, він додав, що Уряду також доручено визначити захисні споруди, які мають стратегічне значення для захисту громадян, і забезпечити проведення системних перевірок стану укриттів.

Незадовільний стан сховищ

За результатами перевірки визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Києві, Харкові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Чернігові, Одесі, Сумах, Конотопі (Сумська область), Білій Церкві (Київська область), а також у Запорізькій області.

Зазначимо, в Одесі сховища намагаються передати у комунальну власність. На зустрічі Геннадій Труханов та начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер обговорили питання, пов'язані зі спрощенням процедури передачі сховищ з державної власності у комунальну.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE, на прохання мешканців однієї з одеських багатоповерхівок на вулиці Корольова, навідалися з інспекцією до укриття, яке є у будинку. Ще рік тому воно було у жахливому стані. Чи змінився санітарний стан сховища та чи користуються одесити ним у випадку повітряної тривоги, читайте у нашому матеріалі.