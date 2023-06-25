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Должностные лица, ответственные за состояние укрытий в Одессе, будут наказаны

25 июня 2023 11:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Должностные лица, ответственные за состояние укрытий в Одессе, будут наказаны
Защитное укрытие в Одессе. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесские чиновники, отвечающие за состояние защитных укрытий, будут наказаны. Дисциплинарные взыскания будут введены в случае обнаружения неудовлетворительного состояния бомбоубежищ.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

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"По результатам рассмотрения проблемных вопросов по укрытию людей СНБО поручил Кабинету Министров, областным и местным органам власти принять меры для привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, отвечающих за содержание укрытий в тех населенных пунктах, где их состояние признано неудовлетворительным", — отметил Алексей Кулеба.

Кроме того, он добавил, что правительству также поручено определить защитные сооружения, имеющие стратегическое значение для защиты граждан, и обеспечить проведение системных проверок состояния укрытий.

Неудовлетворительное состояние укрытий

По результатам проверки признана неудовлетворительной работа по обеспечению готовности укрытий в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне, Николаеве, Чернигове, Одессе, Сумах, Конотопе (Сумская область), Белой Церкви (Киевская область), а также в Запорожской области.

Отметим, в Одессе укрытия пытаются передать в коммунальную собственность. На встрече Геннадий Труханов и начальник Одесской военной администрации Олег Кипер обсудили вопросы, связанные с упрощением процедуры передачи укрытий из государственной собственности в коммунальную.

Напомним, журналисты Новини.LIVE, по просьбе жителей одной из одесских многоэтажек на улице Королева, посетили с инспекцией укрытие, которое есть в доме. Еще год назад оно было в ужасном состоянии. Изменилось ли санитарное состояние убежища и пользуются ли одесситы им в случае воздушной тревоги, читайте в нашем материале.

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