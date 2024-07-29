Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Poseidon слідкує за ситуацією у Чорному морі — літак патрулює близько Одещини arrow

Poseidon слідкує за ситуацією у Чорному морі — літак патрулює близько Одещини

29 липня 2024 16:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак Poseidon патрулює поблизу Одещини сьогодні: деталі
Літак НАТО у небі. Ілюстративне фото: United States Air Force
Верзілова Єлизавета - редактор

Поряд з південним кордоном Одеської області, зараз, 26 липня, зафіксовано літак ВМС США. Розвідувальник зазначений як  Boeing P-8A Poseidon — він патрулює повітряний простір на території Румунії та моніторить ситуацію близько нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

Читайте також:

Що відомо про авіацію

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює поряд з румунсько-українським кордоном. Авіацію НАТО було помічено за 20 км від Ізмаїлу та Орлівки. Відомо, що  злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.  

Літак НАТО поряд з Одещиною
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот 

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Більше про ситуацію поблизу кордонів Одещини

Ми писали, що російські сили випустили хвилі дронів на південь Одещини, а деякі з них впали на територію Румунії. У відповідь на ці події Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Одеса розвідка НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси контроль авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ