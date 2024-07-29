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Poseidon следит за ситуацией в Черном море — самолет патрулирует около Одесчины

29 июля 2024 16:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет Poseidon патрулирует вблизи Одесчины сегодня: детали
Самолет НАТО в небе. Иллюстративное фото: United States Air Force
Верзилова Єлизавета - редактор

Рядом с южной границей Одесской области сейчас, 26 июля, зафиксирован самолет ВМС США. Разведчик указан как Boeing P-8A Poseidon — он патрулирует воздушное пространство на территории Румынии и мониторит ситуацию вблизи нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует рядом с румынско-украинской границей. Авиация НАТО была замечена в 20 км от Измаила и Орловки. Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Самолет НАТО рядом с Одесской областью
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеским объектам.

Больше о ситуации вблизи границ Одесчины

Мы писали, что российские силы выпустили волны дронов к югу Одесщины, а некоторые из них упали на территорию Румынии. В ответ на эти события Министерство обороны страны усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло истребители F-16.

Также мы сообщали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

Одесса разведка НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы контроль авиация

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