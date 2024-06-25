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Poseidon знову спостерігає за Чорним морем — розвідувальник НАТО вийшов на місію

25 червня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює над Чорним морем: деталі
Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання сьогодні, 25 червня. Ілюстративне фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання над акваторією Чорного моря зараз, 25 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Ізмаїл, Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні 25 червня
Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, бойовий корабель росіян залишається присутнім на чергуванні у Чорному морі. Окрім цього, в акваторію Азовського моря ворог вивів додаткову одиницю флоту. 

Також у складі Чорноморського флоту окупантів залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Додамо, що Росія налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.

Одеса
війна
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
Одеська область
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авіація

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