Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует над Черным морем: детали

Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сегодня, 25 июня. Иллюстративное фото: United States Air Force

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование над акваторией Черного моря сейчас, 25 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около населенных пунктов Измаил, Вилково и Килия, однако Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 25 июня, боевой корабль россиян остается присутствовать на дежурстве в Черном море. Кроме того, в акваторию Азовского моря враг вывел дополнительную единицу флота.

Также в составе Черноморского флота оккупантов остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Добавим, что Россия наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет из Черного моря.