Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует над Черным морем: детали

Poseidon снова наблюдает за Черным морем — разведчик НАТО вышел на миссию
Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование над акваторией Черного моря сейчас, 25 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около населенных пунктов Измаил, Вилково и Килия, однако Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.
Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.
Boeing P-8A Poseidon — что известно
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
Больше о ситуации в Черном море
Напомним, что сегодня, 25 июня, боевой корабль россиян остается присутствовать на дежурстве в Черном море. Кроме того, в акваторию Азовского моря враг вывел дополнительную единицу флота.
Также в составе Черноморского флота оккупантов остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
Добавим, что Россия наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет из Черного моря.
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