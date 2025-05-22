Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені біля КПП у бік Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У четвер, 22 травня, на трасі Одеса — Рені постійно утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску. Значні тягнучки фіксуються біля КПП до Молдови біля Паланки, у бік Румунії вони наразі не спостерігаються.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є один великий затор, що треба враховувати, плануючи подорож. Багато автівок фіксуються на картах і біля КПП "Старокозаче — Тудора". Однак проїзд до Рені наразі вільний, хоча зранку рух там був ускладнений.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Біля каналу Кофа після ремонту шляхопроводу значних тягнучок також не спостерігається, отже проїзд у бік КПП повністю вільний.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.