Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Поторопитесь с выездом в Молдову — пробки на трассе Одесса-Рени

Поторопитесь с выездом в Молдову — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua en ru
Дата публикации 22 мая 2025 14:52
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени возле КПП в сторону Молдовы и Румынии
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В четверг, 22 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову возле Паланки, в сторону Румынии они пока не наблюдаются.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть одна большая пробка, что надо учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей фиксируются на картах и возле КПП "Староказачье — Тудора". Однако проезд в Рени пока свободен, хотя с утра движение там было затруднено.

None - фото 1
Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. У канала Кофа после ремонта путепровода значительных тянучек также не наблюдается, проезд в сторону КПП полностью свободный.

None - фото 2
Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /