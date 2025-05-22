Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени возле КПП в сторону Молдовы и Румынии

Поторопитесь с выездом в Молдову — пробки на трассе Одесса-Рени
В четверг, 22 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову возле Паланки, в сторону Румынии они пока не наблюдаются.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть одна большая пробка, что надо учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей фиксируются на картах и возле КПП "Староказачье — Тудора". Однако проезд в Рени пока свободен, хотя с утра движение там было затруднено.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. У канала Кофа после ремонта путепровода значительных тянучек также не наблюдается, проезд в сторону КПП полностью свободный.
Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.
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