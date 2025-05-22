Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени возле КПП в сторону Молдовы и Румынии

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В четверг, 22 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову возле Паланки, в сторону Румынии они пока не наблюдаются.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть одна большая пробка, что надо учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей фиксируются на картах и возле КПП "Староказачье — Тудора". Однако проезд в Рени пока свободен, хотя с утра движение там было затруднено.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. У канала Кофа после ремонта путепровода значительных тянучек также не наблюдается, проезд в сторону КПП полностью свободный.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.