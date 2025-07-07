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Головна Одеса Виїжджати треба зараз — ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені

Виїжджати треба зараз — ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 13:57
Ситуація на дорогах Одеської області - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Румунії та Молдови
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps

У понеділок, 7 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують затори шляхом до Молдови та Румунії. Біля самих КПП значних черг немає, однак проїзд поблизу деяких прикордонних сіл дещо ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається, але вони утворилися шляхом до нього неподалік Нижньодністровського Національного парку. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — тягнучок там поки майже немає. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг сьогодні не зафіксовано.

Виїжджати треба зараз — чи є затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затор біля Нижньодністровського парку. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів поки що немає. Біля каналу Кофа, міст через який невдовзі відкриють, тягнучок також не спостерігається. Однак великі черги автівок утворилися поблизу прикордонних сіл Сарати та Камчик, що слід врахувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме майже 5 годин.

Виїжджати треба зараз — чи є затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори біля села Сарати. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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