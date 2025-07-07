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Главная Одесса Выезжать надо сейчас — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

Выезжать надо сейчас — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 13:57
Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Румынию и Молдову
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps

В понедельник, 7 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют пробки по пути в Молдову и Румынию. У самих КПП значительных очередей нет, однако проезд вблизи некоторых приграничных сел несколько затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается, но они образовались по пути к нему неподалеку Нижнеднестровского Национального парка. Что касается "Староказачьего — Тудора" — тянучек пока почти нету. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей сегодня не зафиксировано.

Выезжать надо сейчас — есть ли пробки на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробка возле Нижнеднестровского парка. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, мост через который вскоре откроют, тянучек также не наблюдается. Однако большие очереди автомобилей образовались вблизи пограничных сел Сараты и Камчик, что следует учесть путешественникам. Поездка из Одессы продлится почти 5 часов.

Выезжать надо сейчас — есть ли пробки на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробки возле села Сараты. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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