Річниця потоплення судна Helt біля Одеси

Судно, яке затонуло. Фото ілюстративне: Vista Shipping Agency AS

Сьогодні, 3 березня, минає 4 роки з дня потоплення вантажного судна Helt поблизу Одеси. Судно було уражене ракетою з російського військового корабля в перші дні повномасштабної війни. Атака стала ще одним воєнним злочином РФ проти цивільного судноплавства. Усі члени екіпажу тоді дивом вижили.

Журналісти Новини.LIVE нагадують події 3 березня 2022 року.

Затоплення судна

Вантажне судно Helt належало естонській компанії Vista Shipping Agency та ходило під панамським прапором. Суховантаж затонув приблизно за 14 миль від Тендровська коса після прямого ракетного влучання з боку моря. За інформацією Одеської ОДА, під час рятувальної операції російські військові кораблі намагалися їй завадити та погрожували повторним обстрілом.

Корабель тоне. Фото: Суспільне

Попри це, всіх шістьох членів екіпажу вдалося врятувати. Моряки на шлюпках понад чотири години добиралися до Чорноморськ. Люди сильно змерзли, але їм одразу надали першу медичну допомогу. Один із врятованих моряків Віктор Цушко згадував, що жодних попереджень від російського корабля не було. За його словами, снаряд прилетів з боку моря, а після влучання судно затонуло за лічені хвилини.

Врятовані моряки. Фото: Одеська обласна військова адміністрація

Атаки на цивільні судна

З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або знищено 694 об’єкти портової інфраструктури та понад 150 цивільних суден. Водночас український морський коридор продовжує працювати. За весь час через нього оброблено понад 176 мільйонів тонн вантажів, з яких більш як 150 мільйонів тонн — зерно.

Пожежа на судні. Фото: ДСНС Одещини

Лише у 2025 році морським коридором уже перевезли 73,2 мільйона тонн вантажів. З них 38,1 мільйона тонн — зернові.

Дим після атаки. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора, 2 березня була друга річниця удару по будинку на проспекті Князя Володимира Великого( колишня Добровольського). Той страшний удар забрав життя 12 людей, серед них — п’ятеро дітей. Трагедія стала однією з найболючіших для міста за весь час повномасштабної війни.

Також ми писали, що російська армія продовжує системні атаки на Одещину, ціллю яких є цивільна інфраструктура. Під ударами опиняються порти, транспортні вузли та господарські об’єкти. Цієї ночі, 3 березня, ворог знову завдав удару безпілотниками по регіону.