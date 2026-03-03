Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ потопила иностранное судно Helt — годовщина удара под Одессой

РФ потопила иностранное судно Helt — годовщина удара под Одессой

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:57
Четвертая годовщина потопления судна Helt возле Одессы
Судно, которое затонуло. Фото иллюстративное: Vista Shipping Agency AS

3 марта, исполняется 4 года со дня потопления грузового судна Helt возле берегов Одессы. Судно было поражено ракетой с военного корабля РФ в первые дни полномасштабной войны. Атака стала еще одним военным преступлением РФ против гражданского судоходства. Все члены экипажа тогда чудом выжили.

Журналисты Новини.LIVE напоминают события 3 марта 2022 года.

Реклама
Читайте также:

Затопление судна

Грузовое судно Helt принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency и ходило под панамским флагом. Сухогруз затонул примерно в 14 милях от Тендровской косы после прямого ракетного попадания со стороны моря. По информации Одесской ОГА, во время спасательной операции российские военные корабли пытались ей помешать и угрожали повторным обстрелом.

Річниця удару по судну
Корабль тонет. Фото: Общественное

Несмотря на это, всех шестерых членов экипажа удалось спасти. Моряки на шлюпках более четырех часов добирались до Черноморска. Люди сильно замерзли, но им сразу оказали первую медицинскую помощь. Один из спасенных моряков Виктор Цушко вспоминал, что никаких предупреждений от российского корабля не было. По его словам, снаряд прилетел со стороны моря, а после попадания судно затонуло за считанные минуты.

Річниця удару по судну
Спасенные моряки. Фото: Одесская областная военная администрация

Атаки на гражданские суда

С начала полномасштабной войны в Украине повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов. В то же время украинский морской коридор продолжает работать. За все время через него обработано более 176 миллионов тонн грузов, из которых более 150 миллионов тонн — зерно.

Річниця удару по судну
Пожар на судне. Фото: ГСЧС Одесской области

Только в 2025 году по морскому коридору уже перевезли 73,2 миллиона тонн грузов. Из них 38,1 миллиона тонн — зерновые.

Річниця удару по судну
Дым после атаки после атаки. Фото: Одесская областная государственная администрация

Напомним, мы сообщали, что вчера, 2 марта была вторая годовщина удара по дому на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). Тот страшный удар унес жизни 12 человек, среди них — пятеро детей. Трагедия стала одной из самых болезненных для города за все время полномасштабной войны.

Также мы писали, что российская армия продолжает системные атаки на Одесскую область, целью которых является гражданская инфраструктура. Под ударами оказываются порты, транспортные узлы и хозяйственные объекты. Этой ночью, 3 марта, враг снова нанес удар беспилотниками по региону.

Одесса корабль Одесская область Новости Одессы морской порт зерновой договор
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации