Четвертая годовщина потопления судна Helt возле Одессы

Судно, которое затонуло. Фото иллюстративное: Vista Shipping Agency AS

3 марта, исполняется 4 года со дня потопления грузового судна Helt возле берегов Одессы. Судно было поражено ракетой с военного корабля РФ в первые дни полномасштабной войны. Атака стала еще одним военным преступлением РФ против гражданского судоходства. Все члены экипажа тогда чудом выжили.

Журналисты Новини.LIVE напоминают события 3 марта 2022 года.

Затопление судна

Грузовое судно Helt принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency и ходило под панамским флагом. Сухогруз затонул примерно в 14 милях от Тендровской косы после прямого ракетного попадания со стороны моря. По информации Одесской ОГА, во время спасательной операции российские военные корабли пытались ей помешать и угрожали повторным обстрелом.

Корабль тонет. Фото: Общественное

Несмотря на это, всех шестерых членов экипажа удалось спасти. Моряки на шлюпках более четырех часов добирались до Черноморска. Люди сильно замерзли, но им сразу оказали первую медицинскую помощь. Один из спасенных моряков Виктор Цушко вспоминал, что никаких предупреждений от российского корабля не было. По его словам, снаряд прилетел со стороны моря, а после попадания судно затонуло за считанные минуты.

Спасенные моряки. Фото: Одесская областная военная администрация

Атаки на гражданские суда

С начала полномасштабной войны в Украине повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов. В то же время украинский морской коридор продолжает работать. За все время через него обработано более 176 миллионов тонн грузов, из которых более 150 миллионов тонн — зерно.

Пожар на судне. Фото: ГСЧС Одесской области

Только в 2025 году по морскому коридору уже перевезли 73,2 миллиона тонн грузов. Из них 38,1 миллиона тонн — зерновые.

Дым после атаки после атаки. Фото: Одесская областная государственная администрация

