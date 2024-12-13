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Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото

13 грудня 2024 13:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Який вигляд має підприємство, зруйноване ударом РФ 13 грудня, фото
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці 13 грудня російські окупанти завдали удару по Одеському району. На щастя, люди живі й цілі. Але значних збитків зазнала інфраструктура транспортної компанії. 

На місці подій побували журналісти Новини.LIVE.

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На території підприємства зруйнований ангар. Сильно постраждало також офісне приміщення. Директор компанії Олександр Шамбальов розповідає, що у них вже відпрацьований механізм евакуації людей. Всі співробітники залишили приміщення, як тільки почули сигнал повітряної тривоги. Щоправда, п'ять вантажівок вивезти не встигли. У машинах вибите лобове й бокове скло, постраждала обшивка. 

Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 3
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Підрахувати збитки сьогодні буде складно. Точна сума стане відома пізніше.

"Ми як мурахи, свою хатку завжди відновимо. До вечора будемо працювати знов", — говорить Олександр Шамбальов.

Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 4
Директор транспортної компанії Олександр Шамбальов. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 5
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 6
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Не перший раз

За словами Олександра Шамбальова, очолюване ним підприємство вже не вперше страждає від російських ударів. Втім, згортати діяльність він не планує. Адже це означає поступитися терористам.

Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 7
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 8
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 9
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Товариші кажуть, що треба з'їжджати. Але я кажу: коли я з'їду, значить, ми здалися. А це приклад для всіх, що не треба здаватися",  — каже директор компанії.

Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 10
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 11
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Потрощені будівлі й авто — Одещина після ранкової атаки РФ, фото - фото 12
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Ранкова атака

Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 13 грудня, росіяни двічі атакували Одещину — спочатку дронами, а потім ракетами. Всі цілі були знищені українською ППО, але падіння уламків пошкодило об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Україні зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти. У низці областей, зокрема, на Одещині, впроваджені екстрені відключення світла.

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