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Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото

13 декабря 2024 13:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как выглядит предприятие, разрушенное ударом РФ 13 декабря, фото
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром 13 декабря российские кафиры нанесли удар по Одесскому району. К счастью, люди живы и целы. Но значительный ущерб понесла инфраструктура транспортной компании.

На месте происшествия побывали журналисты Новтни.LIVE.

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Масштабы разрушений

На территории предприятия разрушен ангар. Сильно пострадало также офисное здание. Директор компании Александр Шамбалев рассказывает, что у них уже отработан механизм эвакуации людей. Все сотрудники покинули помещение, как только услышали сигнал воздушной тревоги. Правда, пять грузовиков вывезти не успели. В машинах выбиты лобовые и боковые стекла, пострадала обшивка.

Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 3
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Подсчитать ущерб сегодня будет сложно. Точная сумма станет известна позже.

"Мы как муравьи, свой домик всегда восстановим. К вечеру будем работать снова", — говорит Александр Шамбальов.

Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 4
Директор транспортной компании Александр Шамбалев. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 5
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 6
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Не первый раз

По словам Александра Шамбалева, возглавляемое им предприятие уже не в первый раз страдает от российских ударов. Впрочем, сворачивать деятельность он не планирует. Ведь это значит уступить террористам.

Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 7
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 8
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 9
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

"Товарищи говорят, что надо съезжать. Но я говорю: когда я съеду, значит, мы сдались. А это пример для всех, что не нужно сдаваться", — говорит директор компании.

Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 10
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 11
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова
Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото - фото 12
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Утренняя атака

Напомним, утром в пятницу, 13 декабря, россияне дважды атаковали Одесскую область — сначала дронами, а затем ракетами. Все цели были уничтожены украинским ПВО, но падение обломков повредило объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

В результате массированного ракетно-дронового удара по Украине получили повреждения энергетические объекты. В ряде областей, в частности, в Одесской области, внедрены экстренные отключения света.

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