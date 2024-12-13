Как выглядит предприятие, разрушенное ударом РФ 13 декабря, фото

Разбитые здания и авто — Одесчина после утренней атаки РФ, фото
Утром 13 декабря российские кафиры нанесли удар по Одесскому району. К счастью, люди живы и целы. Но значительный ущерб понесла инфраструктура транспортной компании.
На месте происшествия побывали журналисты Новтни.LIVE.
Масштабы разрушений
На территории предприятия разрушен ангар. Сильно пострадало также офисное здание. Директор компании Александр Шамбалев рассказывает, что у них уже отработан механизм эвакуации людей. Все сотрудники покинули помещение, как только услышали сигнал воздушной тревоги. Правда, пять грузовиков вывезти не успели. В машинах выбиты лобовые и боковые стекла, пострадала обшивка.
Подсчитать ущерб сегодня будет сложно. Точная сумма станет известна позже.
"Мы как муравьи, свой домик всегда восстановим. К вечеру будем работать снова", — говорит Александр Шамбальов.
Не первый раз
По словам Александра Шамбалева, возглавляемое им предприятие уже не в первый раз страдает от российских ударов. Впрочем, сворачивать деятельность он не планирует. Ведь это значит уступить террористам.
"Товарищи говорят, что надо съезжать. Но я говорю: когда я съеду, значит, мы сдались. А это пример для всех, что не нужно сдаваться", — говорит директор компании.
Утренняя атака
Напомним, утром в пятницу, 13 декабря, россияне дважды атаковали Одесскую область — сначала дронами, а затем ракетами. Все цели были уничтожены украинским ПВО, но падение обломков повредило объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.
В результате массированного ракетно-дронового удара по Украине получили повреждения энергетические объекты. В ряде областей, в частности, в Одесской области, внедрены экстренные отключения света.
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