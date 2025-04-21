Військовий з Кодимської ОТГ на Одещині повернувся з полону — фото

Воїна зустрічають. Фото: Кодимська територіальна громада

Військовослужбовець з Одещини Володимир Печериця повернувся із російського полону. Вдома захисника зустріли його родичі, а сам солдат врешті-решт зміг відвідати могилу свого побратима.

Про це повідомляє Кодимська територіальна громада.

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Повернення з полону

Повернувся з полону військовослужбовець із с. Будеї Одеської області Печериця Володимир Петрович. Обміняли його ще 19 березня 2025 року. Тоді Україні вдалося повернути на батьківщину 177 воїнів, ще 22 — завдяки заходам поза обмінами. 1119 днів у неволі підірвали здоров’я захисника. В рідному селі його зустріли матір Надія, батько Петро, брат Дмитро і його донька Олександра.

"Море квітів, рукостискань, прапорів, української символіки, фраз у мікрофон… Після проведеної зустрічі родина завернула на кладовище — там останній прихисток загиблого земляка Станіслава Мукана, для якого початок війни став останнім днем життя. Довго Володимир стояв біля могили — лише вони, пройшовши пекло, знають те, що нам ніколи не відкриється", — йдеться у повідомленні Кодимської громади.

Родина захисника. Фото: Кодимська територіальна громада

Зустріч захисника. Фото: Кодимська територіальна громада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення миколаївських морпіхів. А також про мітинг родичів солдат, які зникли у Кринках.