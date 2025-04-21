Военный из Кодымской ОТГ в Одесской области вернулся из плена - фото

Воина встречают. Фото: Кодымская территориальная громада

Военнослужащий из Одесской области Владимир Печерица вернулся из российского плена. Дома защитника встретили его родственники, а сам солдат в конце концов смог посетить могилу своего побратима.

Об этом сообщает Кодымская территориальная громада.

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Возвращение из плена

Вернулся из плена военнослужащий из с. Будеи Одесской области Печерица Владимир Петрович. Обменяли его еще 19 марта 2025 года. Тогда Украине удалось вернуть на родину 177 воинов, еще 22 — благодаря мероприятиям вне обменов. 1119 дней в неволе серьезно подорвали здоровье защитника. В родном селе его встретили мать Надежда, отец Петр, брат Дмитрий и дочь Александра.

"Море цветов, рукопожатий, флагов, украинской символики, фраз в микрофон... После проведенной встречи семья завернула на кладбище — там последний приют погибшего земляка Станислава Мукана, для которого начало войны стало последним днем жизни. Долго Владимир стоял возле могилы — только они, пройдя ад, знают то, что нам никогда не откроется", — говорится в сообщении Кодымской громады.

Семья защитника, фото: Кодымская территориальная община

Встреча защитника, фото: Кодымская территориальная община

Напомним, недавно мы писали о возвращении николаевских морпехов. А также о митинге родственников солдат, пропавших в Крынках.